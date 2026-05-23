主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月22日（金）に放送された第5話では、余命３ヶ月の父を気遣い泣くことを我慢していた5歳の息子・蓮（小野晄士朗）が、ついに本音をこぼし…。涙ながらの親子のやり取りにグッと胸を締め付けられるシーンが展開された。【映像】健気な息子に葵が号泣◆「僕も泣いてもいい？」余命３ヶ月の主人公・高坂葵（白洲迅）は、妻・美月（