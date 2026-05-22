医療機関専売化粧品「ゼオスキンヘルス（ZO®︎ SKIN HEALTH）」が、定番アイテム「G ファクターセラム」（30mL 2万6400円）をリニューアル発売した。【画像をもっと見る】ゼオスキンヘルスは、40年以上にわたり科学の力を活用して健康的な肌を目指す研究を続けるDr. ゼイン・オバジ（Zein Obagi）が、2007年にアメリカで設立。スキンヘルス科学の先端アプローチで、肌のpHを整え、皮脂コントロールの作用に着目した