英国発フレグランスブランド「ハウス・オブ・クリード（House of Creed）」の創業一族6代目でありパフュームクリエイターのオリヴィエ・クリード（Olivier Creed）が死去した。【画像をもっと見る】ハウス・オブ・クリードは、ジェームズ・ヘンリー・クリードが1760年にロンドンで創設したオーセンティックなフレグランスメゾン。高品質な香料を用いて、上質かつ独創的な香りの創造に情熱を注ぎ続けている。オリヴィエ・クリ