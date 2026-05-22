ワコールが運営するファッションブランド「アワワコール（OUR WACOAL）」が、デニムブランド「ヤヌーク（YANUK）」と初めてコラボレーションし、3種のカップインウェアを発売する。6月4日から、全国の一部取扱店舗およびワコール公式オンラインストアをはじめとするECサイトで販売する。【画像をもっと見る】コラボアイテムは、「夏の暑い時期にもデニムファッションを快適に楽しんでほしい」というヤヌークと、「1枚で着ごこ