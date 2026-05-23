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●今週の業種別騰落率ランキング ※5月22日終値の5月15日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：13 業種値下がり：20 業種 東証プライム：1563銘柄値上がり： 676 銘柄値下がり： 863 銘柄変わらず他：24 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. サービス業(0283) +10.41 クオンツ総研 、エアトリ 、リク