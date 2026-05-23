21日、横浜市で車8台が絡む事故を起こし、現場から逃走していたとして、車を運転していた17歳の少年が逮捕されました。この事故は21日、横浜市で渋滞で停車していた車の列に後ろから黒い車が突っ込み、7台が巻き込まれ、5人がケガをしたものです。事故を起こした車の運転手は現場に車を乗り捨て逃走していましたが、23日未明、無免許運転やひき逃げなどの疑いで、17歳の高校2年生の少年が逮捕されました。警察によりますと、車の同