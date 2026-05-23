元TBSの石井大裕アナウンサー（40）が繊維メーカー・東レの「エクスプローラー（探検家）」に就任した。東レの100周年に関するさまざまなイベントへの潜入取材や同社の大矢光雄社長をはじめとするインタビューを通じて、通常のリポーターでは到達できない東レの社会価値創造の最前線や東レ社員の奮闘の裏側を動画配信していく。早速21日にYouTube動画「東レポ」がスタート。本編第1弾として「石井エクスプローラーが、東レの大