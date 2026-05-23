テレビ局には番組を観た視聴者から様々な声が寄せられる。TBSテレビの「視聴者センター」（カスタマーサクセス室所属）は、こうした声を集約し番組制作の現場にフィードバックさせるのが仕事だ。担当者が寄せられた“声”の一端を紹介する。今回は、TBSが取り組んでいる「ユニバーサルデザイン」への反響についてお伝えします。この取り組みは、視聴者からの「配色が見づらい」「文字が読みにくい」といったご意見・ご要望に応え