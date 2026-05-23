タレントの渡辺正行が、17日に放送されたTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』(毎週日曜13:00〜17:00)にゲスト出演。お笑いコンビ・スピードワゴンの漫才復帰について語った。スピードワゴン(左から井戸田潤、小沢一敬)○小沢一敬のMCも絶賛「ブランクあるだろうなって思ったけど…」小沢一敬は2024年から芸能活動を自粛していたが、3月27日に渡辺が主催するお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」で、スピードワゴンとして復帰を