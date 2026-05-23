専用のウエアもいらないし、心拍計も必要ない。目的を持たず、気の向くままにブラブラ走る――。「ポタリング」はサイクリングの始まりにして、究極の楽しみ方である。ポタリングというのは目的を持たず、のんびり走ることだ。英語のPotter(ぶらつく/ぶらぶらする)を語源とする和製英語らしいが、散歩の自転車版といったところである。なので、歩くよりも遠くまで散歩ができるというわけだ。自転車はなんでもいいが、街中や郊外な