アイスダンスチーム結成を発表フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。一度、引退を決意した2人はなぜ競技の世界に戻るのか。会見場で、宇野さんが繰り返し口にしたのは「2人」で挑戦する意義だった。会見場にはテレビカメラ20台、報道陣約100人が集結。宇野さんは上