俳優、アーティストとして輝きを更新し続けている山下智久が今年、芸能生活30周年を迎えた。そんな大きな節目に公開される映画『正直不動産』では、「大師匠だ」という山崎努と再共演が実現。リアルとフィクションの境界を溶かすような、奇跡的なケミストリーを見せている。30年の道のりは「ハードだった。向かい風に飛び込んでいくようだった」と笑顔を見せる山下だが、そんな中で山崎との出会いは「人生の転機」だとまっすぐな