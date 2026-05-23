敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でブルワーズと対戦する。昨年10月のリーグ優勝決定シリーズ以来となる対戦。試合前、ブルワーズのパット・マーフィー監督は2人の日本人投手を称賛した。会見場で報道陣の取材に応えたマーフィー監督。佐々木朗希と山本由伸の印象について聞かれると、「彼らは非常に優れている。前回の試合でのロウキの投球は恐ろしいほどだった。スプリットは非常に良く