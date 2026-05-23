筆者は28歳の時、4歳の息子を連れて2年交際した彼と再婚しました。親からは「彼は二面性があるから絶対に苦労する」と猛反対されましたが、恋は盲目で無視して入籍。しかし、義母の介護が必要になった途端、夫の恐ろしい本性が露わになったのです。親の直感を痛感した後悔のエピソードをご紹介します。 親の猛反対を押し切り、子連れで再婚 私が28歳の時のことです。当時4歳だった息子を連れて、2年間お付き合いをして