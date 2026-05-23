大相撲夏場所大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。今場所も著名人が多く駆け付けているが、十二日目が行われた21日、ABEMAの中継カメラでは、向正面から熱心に土俵を見つめる人気タレントの姿があり、ファンの視線を奪っていた。真剣な眼差しで熱戦を見届けた。十両三枚目・羽出山（玉ノ井）と十両十四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）の一番を観戦したのは、好角家としても知られる人気タレントの勝俣州