元モーニング娘。辻希美の夫で、俳優の杉浦太陽が親子ショットをアップした。２３日までに自身のインスタグラムを更新。「ユメちゃんのＳｍｉｌｅＡｇａｉｎ」とつづると、辻に抱きかかえられ笑顔を見せた、生後９か月の夢空（ゆめあ）ちゃんの可愛らしい仕草などを投稿した。夫婦と夢空ちゃんが写った３ショットも公開し、多くのいいねが寄せられている。杉浦は辻と２００７年に結婚。同年１１月に、現在タレントとして活
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