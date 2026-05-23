◆米マイナーリーグセントルーシー―パームビーチ（２２日、フロリダ州ポートルーシー＝クローバーパーク）メッツ・千賀滉大投手（３３）が２２日（日本時間２３日）、傘下マイナー１Ａのセントルーシー・メッツで、カージナルス傘下のパームビーチ・カージナルス戦に背番号「２５」のユニホームを着用して先発登板し、４回途中で６１球を投げ、４安打２失点、，２奪三振で降板した。最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）