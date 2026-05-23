女優の富田靖子が21日、自身のインスタグラムに柔らかな笑みを浮かべる横顔ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】とても40年後とは「さびしんぼう」を思い出させる横顔の透明感 「ご無沙汰しています！」と書き出した富田。前回の更新は2月3日、チームラボで撮影した幻想的でアーティスティックな空間での写真を添えた投稿だった。この日の投稿はニット帽姿。窓際で外を静かに見つめる、やさしい表情