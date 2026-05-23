女優の吉岡里帆が20日、自身のインスタグラムを更新。映画で黒柳徹子役をすること報告した。 【写真】全く違和感のないタマネギヘア 「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』」と書き出し、「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました!」と投稿。メイク室で黒柳に扮したタマネギヘアで鏡に向かう写真を掲載した。 「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生