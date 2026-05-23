女優・雛形あきこ（48）が23日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「最近、これでもかと言うくらい夏を感じてます」と書き出した雛形。どアップの自撮りをアップした。「日焼け対策はバッチリなはず」とコメント。ハッシュタグで「#南の島」「#撮影しながらも日焼け対策」と添えた。ファンからは「美しい」「笑顔が、素敵ですよ」「とても美しい笑顔です」「超タイプ」「めちゃ良いですねぇ」「可