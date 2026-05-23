ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。練乳入りのやさしい甘さのミルクプリンのレシピのご紹介です。混ぜるだけで完成するからとっても簡単。仕上げに、フレッシュなオレンジのシロップソースをかけます。火を通さないから、みずみずしさと爽やかな酸味がしっかり楽しめますよ。ぷるんぷるんで見た目も華やかな、ひんやりおやつです！【詳細】他の記事はこちらとろける練乳ミルクプリンのオレンジソースを作るのに