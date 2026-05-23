ダイソーで見つけた『マグネットカードローダー（2連、黒）』が、想像以上に優秀でした！お気に入りのトレカを2枚並べ飾れる仕様で、まるで小さなギャラリーのようにディスプレイ可能。黒枠デザインでカードの魅力を引き立てつつ、UVカット率約95％という本格仕様で日焼け対策もバッチリ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットカードローダー（2連、黒）価格：￥220（税込）サイズ（約）：