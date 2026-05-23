フジドリームエアラインズは、静岡県産新茶の機内サービスを5月7日から予定数量終了まで提供している。静岡県産茶葉を100％使う。同社が運航する路線のうち一部を除く便で取り扱い、機内では温かい日本茶として提供する。運航状況により提供しない便もある。ハラダ製茶が協賛する。