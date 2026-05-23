夏前になると「そろそろ運動しないとな…」と思いつつ、水泳グッズをそろえる段階で地味に出費が気になることも。ダイソーには、そんなときに試しやすいアイテムがそろっています。通販だともっと高くなりがちなアイテムも並んでいて、気軽に準備できるのがありがたいところです。低コストで始めたい人は要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちらプール通いを始める前に揃えたくなる！ダイソーの水泳グッズ本格的に暑くなる前に