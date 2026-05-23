ダイソーで見つけた『フェイシャルスティック（丸型）』が、スキンケア後のフェイシャルケアに便利！ひんやり冷たい金属の棒で、やさしくケアできてリラックスできます♡しかも、1つで2役こなす優れもの。反対側がスプーンになっていて、スパチュラとしても使えちゃうんです！ついでケアが習慣化できておすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フェイシャルスティック（丸型）価格：￥110（税込）販売ショッ