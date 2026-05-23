長野県と群馬県の県境に近い山あいにある「新鹿沢温泉」と群馬県長野原町を結ぶ私鉄路線の建設を目論んだ鉄道会社があった。その会社とは、企業買収で名を馳せた“強盗慶太”こと五島慶太氏率いる東京急行電鉄（現・東急電鉄）であった。長野・群馬・新潟の3県境にまたがる「上信越高原国立公園」に至る新たな鉄道建設構想は、観光開発をともなう壮大なプランだった。計画は、太平洋戦争末期の1945（昭和20）年4月からはじまり、地