MATECHは、モバイルバッテリー「MagOn PowerMax 10000」を発売した。Amazonでの販売価格は7990円。 バッテリー容量は1万mAh、USB Type-Cポートは最大45W出力に、ワイヤレス充電はQi 2.2で最大25W出力にそれぞれ対応する。バッテリー残量を示すディスプレイを搭載し、大きさ69×105×15.9mm、重さは約207g。