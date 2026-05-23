俳優の長谷川京子さんは5月22日、自身のInstagramを更新。シースルーのアイテムを使ったファッションを公開しました。【写真】シースルートップスを着る長谷川京子「とても可愛いです」長谷川さんは「Lately...」とつづり、6枚の写真を投稿。さまざまなオフショットを公開しました。1枚目は鏡越しの自撮りショットで、黒いシースルートップスにスキニーパンツを合わせた姿です。色気があふれ、スタイルの良さが際立っています。ま