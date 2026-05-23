＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】体が“裏返って”土俵外に飛んでいく「ド迫力」決着大怪我からの復活を目指す元関取の実力力士が、“規格外”197センチ新人力士との全勝対決で衝撃的な勝利を遂げた。宙に浮き、体が裏返って土俵の外へ飛ぶ大迫力の決着に館内騒然、「すんごい飛び方した」「さすがは元関取」と驚きの声が相次いだ。6連勝中の無敗力士同士の対決となった三段目七十七枚目・木竜皇