俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）の第6話が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！本作は、2010年4月27日の殺人罪などの公訴時効廃止を目前に、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。刑事の兄・田鎖真を岡田、検視官の弟