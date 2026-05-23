「働き続けたほうが必ず得」とは限りません。大切なのは「額面年収」ではなく「実際に増える手取り」（＝手取り給与-働くための追加支出）と「将来の年金額」で判断することです。 ここを見ないと、実は「思ったより残らない」ことがよくあります。ここでは、再雇用で年収300万円の場合、実際に「働いたほうが本当に得か」という視点で分かりやすく解説します。 再雇用の現状 ジョブズリサーチセンタӦ