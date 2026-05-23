通勤手当として通勤用定期券の代金を支給してくれるという会社もあります。とはいえ、定期券の代金の支給は後払いであることが一般的であり、この場合は代金を立て替えて支払うことになります。しかし、本事例のように、代金を立て替えて支払うお金を工面できない場合、どうしたらいいのでしょうか。 そこで本記事では「通勤用定期券半年分（10万円以上）を一括で購入する必要はあるのか？」「通勤用定期券代（半年分）を工