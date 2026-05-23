親の介護が必要になると、想像以上にお金がかかることがあります。特に、介護サービス費や施設利用料、医療費などが重なると、親の年金だけではまかなえず、子どもが負担している家庭も少なくありません。毎月の支出が増え続けると、「このまま続けられるのだろうか」と不安になる方も多いでしょう。 介護費用には負担を軽くするための公的制度が複数あります。介護保険だけでなく、医療費との合算制度や住民税非課税