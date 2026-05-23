職場の人間関係を円滑にするにはどうすればいいか。コミュニケーション術に詳しいコンサルタントの岡本康平さんは「相手の真意を見抜くことが重要だ。腕組みや視線の動きといった『しぐさ』から相手の本音を読み取ると、コミュニケーションがとりやすくなる」という――。※本稿は、岡本康平『100％好かれる 人たらしの習慣』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AlexandraFlorian※写真はイメージです