ブルージェイズは２２日（日本時間２３日）までに岡本和真内野手（２９）が松井秀喜氏（５１）からもらったプレゼントを公開した。前日２１日（同２２日）の試合前の敵地・ヤンキースタジアムのクラブハウス。１９７８年から球団で勤務するビジタークラブハウスのククーザ・マネージャーから巨人の先輩にあたり、現ヤンキースのＧＭ付き特別アドバイザー・松井秀喜氏のサイン入りの背番号「５５」ピンストライプユニホームとボ