◆ドラディション「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）観衆１１０８プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は２２日に後楽園ホールで藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」を開催した。メインイベントで藤波は、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮とシングル対決した。７２歳のドラゴンと２８歳の悪