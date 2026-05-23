米経済誌「フォーブス」（電子版）が２２日（日本時間２３日）、世界中のアスリートの長者番付を発表した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、１億２７６０万ドル（約２０３億円）で５位。球界ではトップに入り、球界史上最高額を更新した。競技での収入は年俸の約９７％が後払いという異例の契約とあって２６０万ドル（約４億１０００万円）止まりだったが、グラウンド外での収入は全アスリートの中でトップの１億２５００