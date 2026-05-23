アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は22日、核軍縮の方向性を示す最終文書を採択できませんでした。3回連続の決裂で、NPT体制が形骸化する恐れがあります。ニューヨークの国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終日の22日午後、議長を務めるベトナムの国連大使が「最善を尽くしたが、合意に達する見込みがない」と述べ、最終文書を採択しない考えを示しました。議長は22