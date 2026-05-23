「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）広島が敗れた。先発・栗林良吏が１７球で緊急降板、２／３回を３安打４失点で２敗目を喫した。七回、大卒４年目で２１日に支配下登録された名原典彦の適時三塁打などで反撃したが及ばなかった。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−栗林について。「最初は『つった』という感じだった。でも後からトレーナーに聞いたら古傷の部分と言っていた。