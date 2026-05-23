サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。同期入団の元日本代表に“嫉妬”していたことを明かした。少年時代は「この世に俺よりサッカー上手い人間おんの？俺、無敵やん！みんな、練習しても無駄やで！」という心境でプレーしていた柿谷氏。無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を