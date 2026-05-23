「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム） まさかの事態に球場全体がざわついた。顔をゆがめ、広島先発・栗林良吏投手がベンチに下がっていく。右脚内転筋の違和感でわずか１７球での降板。最終的に２／３回を３安打４失点（自責点２）で今季２敗目を喫した。試合後に報道陣の取材に応じ、「自分自身としてはあそこを抑えたかっただけなので。それで抑えられず、あの失点が今日の負けになった。そこだけですかね」と悔