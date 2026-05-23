湖国の夏の風物詩として親しまれている「びわ湖大花火大会」の実行委員会は、今年の開催日を８月６日の木曜に決め、大津市の大津港沖一帯で開催すると発表した。今年は４０回の節目を迎え、２部制としてドローンショーなどの新たな趣向を取り入れる。【写真】昨年の花火大会、会場の様子現在の大会は１９８４年に始まった。今回の新たな試みは１部（午後７時半〜同４５分）で実施し、ドローンショーや音楽と花火約２千発を組み