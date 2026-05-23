NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月25日放送の第41話では、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）から思わぬ言葉をかけられる。 参考：『風、薫る』“千佳子”仲間由紀恵が家族のため手術を決意“シマケン”佐野晶哉の恋も進展？ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 千佳子が家族のため手術を決意した第40話。 第