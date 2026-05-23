＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞ツアー通算5勝の25歳・?川泰果が、意地のプレーで巻き返した。初日は「74」と振るわず100位と大きく出遅れたが、2日目は8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル5アンダー・20位タイまで順位を上げ、決勝ラウンド進出を決めた。【写真】タレントの奥様と幸せ2ショット昨季終盤には賞金王争いを演じたが、今季