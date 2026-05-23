＜ソウダル・オープン2日目◇22日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。ザンダー・ロンバード（南アフリカ）とトム・ヴァイヤン（フランス）がトータル13アンダーで首位に並んでいる。【写真】全米プロ覇者は”両手グローブ”の異色王者メジャー「全米プロ」から連戦となる金子駆大が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「65」をマーク。30位