「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）広島が敗れた。先発・栗林良吏が１７球で緊急降板、２／３回を３安打４失点で２敗目を喫した。七回、大卒４年目で２１日に支配下登録された名原典彦の適時三塁打などで反撃したが及ばなかった。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は、アクシデントに見舞われた栗林の「長期離脱だけは避けてほしい」と切望した。◇◇栗林の緊急降板は、チームにとって大きなアクシデ