埼玉・狭山市で住宅が全焼し、住人の男性が安否不明です。22日午後7時ごろ、狭山市柏原の木造2階建て住宅から出火し、住宅は全焼、約2時間後に消し止められました。この住宅に1人で住む70代の男性と連絡が取れていないということです。