「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「１番」でスタメン出場し、プロ初の適時打を含む３安打で初の猛打賞をマーク。打線に火をつけた黄金ルーキーをデイリースポーツ評論家の谷佳知氏（５３）は「１打席目から積極性が光った」と称賛した。◇◇ドラフト１位ルーキーが伝統の一戦デビューで猛打賞と大きなインパクトを残した。巨人は警戒を強めたのではな