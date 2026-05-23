長野・軽井沢町で大学生ら15人が死亡したスキーバス事故で、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社の社長らに二審も実刑判決が言い渡されました。この事故は2016年、軽井沢町の国道でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、大学生ら15人が死亡したものです。一審は「事故は予見できた」として業務上過失致死傷の罪に問われたバス運行会社の社長・高橋美作被告（64）に禁錮3年、運行管理者だった荒井強被告（57）に禁錮4年