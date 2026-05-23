平塚競輪場のF2「Betimo杯ルーキーシリーズ」が22日、開幕した。6Rのガールズ新人予選は卒業記念チャンピオンの川上いちご（27＝千葉）が最終ホーム前から仕掛けて押し切った。「4コーナー過ぎから行きました。前が緩まなかったので思ったより脚を使った。捲りも頭をよぎりましたが自分のスタイルを貫きたかった。500メートルをモガいて逃げ切れるようでないとG1では勝てないですから。軽くて硬いフレームと車輪に換えたのも